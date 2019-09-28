В Хабаровском крае подтопленными остаются почти 170 жилых домов

ТАСС, 28 сентября. Паводковыми водами в Хабаровском крае остаются подтоплены еще около 170 жилых домов и свыше 800 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в субботу.

В конце недели гребень паводка на Амуре сместился в Амурский лиман, куда впадает река. Уровни воды начали спадать на всем протяжении реки. Подъем шел с конца июля, вода на нескольких участках стала падать только в сентябре.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка остаются восемь муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 74 населенных пунктах. В 47 из них отмечается подтопление 168 частных жилых домов и 819 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 93 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов", - говорится в распространенном релизе.

По данным на субботу, уровень Амура у Хабаровска составил 457 см, снизившись на 7 см за сутки, у Комсомольска-на-Амуре - 709 см, упав на 7 см за сутки, у Николаевска-на-Амуре - 240 см, снизившись на 4 см за сутки.

В Хабаровске остаются подтопленными дачные участки на островной территории города и дороги по улицам вблизи береговой черты.

Дома подтоплены в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Николаевском, Комсомольском районах и в Комсомольске-на-Амуре, наиболее сильно пострадавшем от паводка. Сейчас там вода остается на территории 128 жилых домов, 520 приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский. В городе и в остальных подтопленных поселениях края идут восстановительные работы.