В Приморье завершилась погрузка белух из бухты Средней на судно

ТАСС, 28 сентября. Специалисты завершили погрузку на судно 14 белух, содержавшихся в приморской бухте Средней, для отправки их к местам выпуска в море. Об этом ТАСС сообщил ведущий эксперт "Гринпис" России Оганес Таргулян.

"Погрузка на судно "Владимир Сафонов" завершилась", - сказал Таргулян.

Животных отправят морским способом в Сахалинский залив. Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток, в это время белух будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и ветеринарные врачи.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа.