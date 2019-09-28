Путин приветствовал участников XX международного фестиваля "День тигра"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XX международного фестиваля "День тигра", отметив вклад ученых и волонтеров в дело сохранения и увеличения численности амурского тигра. Телеграмма была опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что в последние годы благодаря неустанному кропотливому труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтеров удалось добиться серьезных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого "краснокнижного" хищника, в развитии инфраструктуры национальных парков и заповедников, а также многое сделать для продвижения востребованных информационных, просветительских, природоохранных, добровольческих инициатив", - говорится в телеграмме.

Президент также отметил высокий организационный и творческий уровень фестиваля. "Фестиваль служит подлинным украшением общественной, культурной жизни столицы Приморья и Дальнего Востока в целом", - подчеркнул президент.

День тигра ежегодно отмечается на Дальнем Востоке. В рамках праздника во Владивостоке пройдет открытый турнир по баскетболу, состоятся различные мастер-классы, выступят детские творческие коллективы. Одним из главных мероприятий станет передача от Центра "Амурский тигр" службе Охотнадзора Приморского края 10 внедорожников для инспекторов краевых заказников и двух пикапов для оперативных групп. В воскресенье в полдень начнется главное праздничное шествие "тигриных" колонн по центру города, а вечером пройдет концерт групп "СерьГа" и Uma2Rman.