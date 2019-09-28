Следователи разберутся в ситуации с изъятием детей у матери в Челябинской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК по Челябинской области разобраться в ситуации с изъятием детей у многодетной матери в деревне Степановка. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации местных СМИ, мать пятерых детей, которым три года, шесть, 10, 12 и 14 лет, из деревни Степановка Октябрьского района Челябинской области попала в больницу в областной центр. Заботиться о детях женщина поручила знакомому мужчине, но их у него забрали сотрудники социальной службы, которые пришли в сопровождении полицейских. После этого женщине якобы предложили подписать отказ от родительских прав.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области организовать доследственную проверку по информации СМИ о незаконном изъятии детей у многодетной матери в деревне Степановка Челябинской области. На ряде телевизионных каналов транслировались сюжеты о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу многодетной матери", - сказала она.

По данным пресс-службы областного Министерства социальных отношений, сотрудники социальной службы в Октябрьском районе поместили в реабилитационный центр пятерых детей, после того как их мать оказалась в больнице. Их вернут женщине после ее выписки. По словам собеседника агентства, женщина состоит на учете в органах социальной защиты и является единственным законным представителей детей. При этом детей пришлось забрать у мужчины, который не является их законным представителем, родительских прав не имеет.

Сейчас, по данным властей, о детях заботятся квалифицированные специалисты реабилитационного центра, где они проживают в двух комнатах, одна - на троих, другая - на двух человек. Дети общаются с матерью по телефону.