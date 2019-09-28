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Медведев поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Исследования и разработки российских ученых-атомщиков применяются не только в энергетике, но и в медицине, фундаментальной и прикладной науке, а также на транспорте, отметил премьер

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов атомной промышленности, отметив ее стратегическое значение. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности. Вы посвятили себя отрасли, которая имеет особое, стратегическое значение. От нее напрямую зависят энергетическая безопасность России, ее обороноспособность. И конечно же, благополучие миллионов людей", - сказано в телеграмме.

Медведев также отметил, что исследования и разработки российских ученых-атомщиков активно применяются не только в энергетике, но и в медицине, фундаментальной и прикладной науке, а также на транспорте. По мнению премьер-министра, достижения ученых-атомщиков открывают для России новые перспективы на мировом рынке ядерных технологий.

28 сентября в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День работника атомной промышленности. Он установлен указом президента РФ Владимира Путина от 3 июня 2005 года "О Дне работника атомной промышленности".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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