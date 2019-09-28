Школьники Севастополя будут нести почетный караул у мемориала героя-подводника Кесаева

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Ученики севастопольской школы №4, которая носит имя героя-подводника Астана Кесаева, будут нести почетный караул около мемориала в сквере, также названном в честь советского офицера, сообщил ТАСС в субботу директор школьного музея подводников Александр Емец.

"Сейчас вместе с Осетией мы участвуем в очень большом проекте, связанном со сквером Астана Кесаева. Из Осетии уже привезли монумент. Наши ребята будут нести почетный караул на торжественном мероприятии, потом на день рождения Астана Кесаева, на День Победы и другие праздники", - сказал Емец.

По его данным, открыть сквер планируется в ноябре.

Он уточнил, что музей в школе №4 работает с 1983 года, и учащиеся активно участвуют в его работе - занимаются экскурсиями, представляют музей на конкурсах, входят в совет музея. Музей специализируется на истории подводных сил, и в нем хранятся по-своему уникальные экспонаты, в том числе, личные вещи Кесаева.

Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что работы в сквере Астана Кесаева должны завершиться в этом году. Инициатива разбить сквер и установить монумент легендарному подводнику, командиру подводной лодки "Малютка" уроженцу Северной Осетии Астану Кесаеву была предложена в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Северная Осетия - Алания и городом Севастополем. На площади 1,3 га появятся детские игровые зоны, беседки, пешеходные дорожки, парковка и освещение, будут высажены деревья.