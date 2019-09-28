СМИ: гроб с телом Жака Ширака выставят для прощания у парижского собора Сен-Луи

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Родственники бывшего президента Франции Жака Ширака приняли решение предоставить всем желающим возможность попрощаться с усопшим политиком. Как сообщил в субботу телеканал BFM , в воскресенье гроб с телом покойного будет с 14.00 по местному времени (15.00 мск) выставлен у собора Сен-Луи (Святого Людовика), находящегося на территории парижского исторического комплекса Дома Инвалидов. Рядом будут размещены книги для соболезнований.

На церемонии будут присутствовать родственники Ширака. После завершения прощания граждан гроб будет перевезен в парижский собор Сен-Сюльпис. Там в воскресенье, начиная с полудня, пройдет большая прощальная служба по политику, бывшему президентом Франции с 1995 по 2007 год и мэром Парижа с 1977 по 1995 год. Собор Сен-Сюльпис замещает в настоящее время при проведении крупных церемоний кафедральный собор Парижской Богоматери, пострадавший от сильного пожара.

По данным газеты Le Parisien, на парижском кладбище Монпарнас в настоящее время ведутся работы по подготовке захоронения Жака Ширака. На серую гранитную плиту его будущей могилы уже нанесено имя политика и годы его жизни. Могила находится в самой престижной, центральной части знаменитого парижского кладбища - у монумента под названием Вечный покой гения. Жак Ширак станет первым президентом Пятой Французской Республики, который будет похоронен на территории Парижа.

Экс-президент умер утром в четверг в окружении своих близких в возрасте 86 лет. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.