В Болгарии открылся Всемирный молодежный форум российских соотечественников

СОФИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Всемирный молодежный форум российских соотечественников (ВМФРС) торжественно открылся в субботу в болгарской столице в пятый раз. Событие проходит под лозунгом "Молодежь строит будущее" и является самым масштабным международным мероприятием для молодых людей от 18 до 35 лет.

"Форум в Софии за годы его проведения стал важной площадкой для общения молодежи из разных стран мира. Здесь рождаются идеи и проекты, направленные на развитие сотрудничества молодежных объединений соотечественников, консолидацию зарубежной русской диаспоры, популяризации русского языка и культуры в мире", - отметил в приветствии, адресованном участникам ВМФРС, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова делегатам прочитала сенатор Елена Афанасьева и пожелала гостям Софии успешной работы.

"Молодежь во всех уголках мира желает видеть свое будущее успешным, хочет получить достойное образование, жить в надежном и безопасном мире. Этому и будет посвящен нынешний форум, он поможет ответить на вопросы о том, как на основе прошлого выстраивать устойчивое настоящее, как отвечать на новые вызовы, не предавая забвению проверенные временем ценности и принципы. История нашей страны ясно свидетельствует, что единственно правильный путь разрешения возникающих противоречий - это не диктат и ультиматумы, а диалог. И на вас, дорогие друзья, мы возлагаем надежды по укреплению этого диалога и взаимопонимания между государствами и народами", - сказал на открытии ВМФРС посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

В работе форума принимают участие более 130 представителей молодежного актива российских соотечественников из 45 стран мира, в ближайшие дни они обсудят цели и задачи будущего развития молодежных организаций российских соотечественников за рубежом, вопросы сохранения исторической памяти, укрепления связей соотечественников с исторической родиной, защиты прав соотечественников, расширения русскоязычного пространства, популяризации русской культуры и образования, взаимодействия организаций соотечественников с регионами РФ, подготовки к празднованию 75-летия Победы и многие другие вопросы. В программу включены круглые столы, рабочие заседания, дискуссионные площадки, тренинги, мастер-классы, деловые игры.

Организаторами форума, который продлится до 1 октября, стали Координационный совет российских соотечественников в Болгарии, федерация "Союз соотечественников" и национальное общество "Вместе с Россией" при поддержке правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, посольства России в Болгарии, фонда "Русский мир" и ряда других организаций.