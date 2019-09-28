Фестиваль "Эко-Кавказ" собрал в предгорье Адыгеи любителей активного семейного отдыха

МАЙКОП, 28 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный экологический фестиваль "Эко-Кавказ", открывшийся в субботу на Даховской поляне в предгорье Адыгеи, впервые собрал любителей активного семейного отдыха Юга России, а также Армении и Германии, сообщила ТАСС помощник директора негосударственного природоохранного центра (НПЦ) "НАБУ-Кавказ" Елена Сазонова.

"На Даховской поляне сегодня, несмотря на дождливую погоду, собрались все, кто любит активный отдых без ущерба окружающей среде. География участников фестиваля обширна - Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, организации из Армении и Германии. Наш двухдневный фестиваль проводится для популяризации в кавказском регионе экологических знаний и современных достижений в экологической сфере и туризме, развития сотрудничества между регионами России и зарубежными странами", - сказала она.

Организаторами фестиваля стали Кавказский госзаповедник и НПЦ "НАБУ-Кавказ", поддержку в его проведении оказал Фонд президентских грантов РФ и правительство Адыгеи. Среди участников фестиваля - туристские и природоохранные организации, представители гостиничного бизнеса и ресторанного сервиса, активно развивающегося на Юге России спа-отдыха, медицинских и научных учреждений, йога-центров. Большая Даховская поляна превратилась в эко-город, где на различных площадках туристов учат жить в согласии с природой, пояснила Сазонова.

На эко-лекториях жителям и гостям республики рассказывают, какие возможности есть для активного семейного отдыха, дают представление об уникальной природе заповедных зон и природных парков, в частности, Кавказского государственного природного биосферного заповедника и природного парка "Большой Тхач". Вместе с детьми отдыхающие посещают мастер-классы, где под руководством педагогов можно научиться плести морские узлы, собирать палатки, мастерить поделки, разрисовывать эко-сумки. Победители квестов и эко-конкурсов в конце дня получат паспорта волонтеров и призы, отметила помощник директора "НАБУ-Кавказ".

А 29 сентября фестиваль переместится с Даховской поляны на кордон Лагонаки, на территорию Кавказского госзаповедника, задача которого - сохранить уникальную природную территорию для будущих поколений. "Наша площадка будет иметь большое значение и для научного сообщества, и в области экологического просвещения. Поскольку мы открыты для многочисленных туристов, наши маршруты проходят на территории трех российских регионов. Нам важно, чтобы с развитием экологического туризма у людей менялась культура поведения в дикой природе, чтобы туристы наносили меньший ущерб окружающей среде. И мы рассчитываем, что фестиваль поспособствует этому", - сказал журналистам директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.