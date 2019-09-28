Опасности для жителей Комсомольска-на-Амуре в связи с разливом нефтепродуктов нет

ТАСС, 28 сентября. Разлив нефтепродуктов на нескольких улицах в Комсомольске-на-Амуре не несет опасности для жителей города, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Неизвестные в ночь на субботу залили нефтепродуктами три недавно отремонтированных центральных городских улицы - проспект Первостроителей, Шиханова и Васянина. Общая площадь загрязнения составила 80,5 тыс. кв. м. Пожарные весь день смывали нефтепродукты с улиц. Полиция проводит проверку.

"Угрозы безопасности жителей города нет. Нефтепродукты еще ночью частично впитались в свежий асфальт, на утро осталась пленка, ее сразу же стали смывать пожарные, сначала пеной, затем водой. Запаха практически не было. Смываемая жидкость уходила в ливневки, не попадая на газоны, расположенные несколько выше, чем сами дороги. Водопроводная система в городе закрытая, вода туда не попадет", - сказал представитель администрации.

Он сообщил, что на месте работали представители Роспотребнадзора, санэпидемстанции. "По предварительным данным, угрозы экологии нет", - сказал собеседник агентства. Пожарные продолжают смыв нефтепродуктов.

Он также уточнил, что улицы ремонтировались по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", только на проспект Первостроителей городу выделялось около 100 млн рублей. Дорожники проведут вырубки в асфальте, чтобы оценить его состояние. Шиханова и Васянина придется перекладывать заново.

В администрации уточнили, что из-за перекрытия центральных улиц после произошедшего были изменены маршруты нескольких автобусов. Движение по объездным дорогам было затруднено, но сильных пробок не было. Магазины на этих улицах не закрывались, поскольку к ним есть подходы через дворы.