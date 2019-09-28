"Умер последний из могикан". Каким запомнился Марк Захаров

28 сентября стало известно о смерти народного артиста СССР Марка Захарова. Ему было 85 лет. Коллеги и друзья соболезнуют и делятся воспоминаниями о великом режиссере.

"Только что узнал о смерти Марка Захарова, это кошмар, - отметил Калягин. - Великий режиссер. Великий гражданин. Великий мастер. Можно много перечислять еще превосходных эпитетов". По словам артиста, уход Марка Захарова - "это колоссальная потеря для русского театра, для страны".

"Его стиль обожали, потому что он воспитал потрясающихся актеров - этому можно только завидовать, - убежден Калягин. - В работе Марк Захаров никогда не щадил себя. Он работал до последнего. Я восхищаюсь его талантом".

Артист вспомнил, что Захаров долгое время работал секретарем Союза театральных деятелей. "Он помогал мне стать председателем СТД", - вспомнил Калягин.

"Наши потери последнего времени - очень тяжелые, больно, - продолжил актер. - Хочется, чтобы театр радовал, но не всегда это получается".

"Блистательно работал и в кино, и в театре"

Марку Захарову удавалось создавать прекрасные работы не только в театре, но и в кино, что является редкостью, считает режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Я бы отметил, что он - единственный театральный режиссер, которому удавалось работать не менее успешно в кино. Марку Анатольевичу это удавалось удивительным образом. Почему? Потому что совершенно разная природа у театра и кино, где-то они даже противоречат друг другу, потому что кино стремится к достоверности, а театр - искусство условное, в этом его и сила. [Захаров] - единственный, кому удавалось одинаково блистательно работать и там, и там", - сказал Шахназаров.