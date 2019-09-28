"Умер последний из могикан". Каким запомнился Марк Захаров

28 сентября стало известно о смерти народного артиста СССР Марка Захарова. Ему было 85 лет. Коллеги и друзья соболезнуют и делятся воспоминаниями о великом режиссере.
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования.
"Работал до последнего"
Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин считает, что народный артист СССР Марк Захаров был великим режиссером и великим гражданином.
"Только что узнал о смерти Марка Захарова, это кошмар, - отметил Калягин. - Великий режиссер. Великий гражданин. Великий мастер. Можно много перечислять еще превосходных эпитетов". По словам артиста, уход Марка Захарова - "это колоссальная потеря для русского театра, для страны".
"Его стиль обожали, потому что он воспитал потрясающихся актеров - этому можно только завидовать, - убежден Калягин. - В работе Марк Захаров никогда не щадил себя. Он работал до последнего. Я восхищаюсь его талантом".
Артист вспомнил, что Захаров долгое время работал секретарем Союза театральных деятелей. "Он помогал мне стать председателем СТД", - вспомнил Калягин.
"Наши потери последнего времени - очень тяжелые, больно, - продолжил актер. - Хочется, чтобы театр радовал, но не всегда это получается".
"Блистательно работал и в кино, и в театре"
Марку Захарову удавалось создавать прекрасные работы не только в театре, но и в кино, что является редкостью, считает режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
"Я бы отметил, что он - единственный театральный режиссер, которому удавалось работать не менее успешно в кино. Марку Анатольевичу это удавалось удивительным образом. Почему? Потому что совершенно разная природа у театра и кино, где-то они даже противоречат друг другу, потому что кино стремится к достоверности, а театр - искусство условное, в этом его и сила. [Захаров] - единственный, кому удавалось одинаково блистательно работать и там, и там", - сказал Шахназаров.
Он отметил, что считает шедеврами фильмы Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо".
"Его театр на протяжении десятилетий определял климат в русском театре и основные пути развития. Он создал целую актерскую плеяду - Олег Янковский, Саша Абдулов и многие другие, кто вышел из его школы", - отметил Шахназаров.
Он вспомнил, что Захаров был необыкновенно обаятельным, умным и глубоким собеседником, с которым всегда было приятно общаться.
"Был олицетворением своей эпохи"
Захаров дарил зрителям тепло, юмор, мудрость и был олицетворением своей эпохи, рассказал советник президента РФ по культуры Владимир Толстой.
"Огромная потеря для нашей культуры. Яркий, остроумный, искрометный, талантливый <...> Осиротели все, кто любит театр и кино, потому что его фильмы блистательные, разобранные на цитаты, его театральные постановки с неизменными аншлагами доставляли радость зрителям. Просто он дарил много света, тепла, юмора и глубины, мудрости, поэтому такие люди и олицетворяют свою эпоху", - сказал Толстой.
"Невероятное горе"
Коллектив театра "Современник" сообщил о глубокой скорби в связи со смертью режиссера. Он также выразил соболезнования его дочери, Александре Захаровой.
"Весь коллектив московского театра "Современник" глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя "Ленкома" Марка Анатольевича Захарова. Ленкомовцы, дорогие коллеги, друзья, мы с вами в вашем невероятном горе", - говорится в публикации на странице театра в Instagram.
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Весь коллектив Московского театра «Современник» глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя «Ленкома» Марка Анатольевича Захарова. «Ленкомовцы», дорогие коллеги, друзья, мы с вами в вашем невероятном горе. Наши искренние соболезнования Александре Марковне. Светлая память.
"Часть истории театра и кино"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Захаров обладал неиссякаемой творческой энергией и стал значимой частью истории отечественного театра и кино.
Политик выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам режиссера. "Легендарный художественный руководитель театра "Ленком", замечательный педагог, человек неиссякаемой творческой энергии, Марк Анатольевич стал значимой частью истории отечественного театра и кино", - подчеркнул Володин.
"Он обладал огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты. Среди учеников и последователей творческой школы Марка Анатольевича Захарова - всенародно любимые актеры, известные режиссеры", - напомнил Володин. "Его выдающиеся постановки на сцене "Ленкома", среди которых спектакли "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", отличались самобытным стилем и неожиданными режиссерскими решениями. А художественные картины "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви" стали классикой кинематографа", - добавил он.
Вместе с тем Марк Анатольевич вел активную общественную и политическую деятельность - был избран народным депутатом СССР, отметил спикер Госдумы. "Светлая память о Марке Анатольевиче Захарове навсегда останется в наших сердцах", - заключил он.