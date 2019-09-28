Источник: Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Режиссера Марка Захарова, который умер в субботу в возрасте 85 лет, могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил в субботу ТАСС источник в мэрии.

"Пока предварительно рассматривается Новодевичье кладбище. Еще не написали обращение на имя мэра, но, скорее всего, будет это кладбище", - сказал он.

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".