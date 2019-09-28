В Карелии на треть увеличат число волонтеров, помогающих жителям подключить цифровое ТВ

ТАСС, 28 сентября. Власти Карелии увеличат на треть количество волонтеров, оказывающих помощь по подключению приставок для перехода на цифровое телевещание, и обеспечат в режиме повышенной нагрузки работу горячей линии, специалисты которой принимают заявки от жителей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

"Сейчас в республике работают около 200 добровольцев, к ним добавятся еще 70 человек. В этом готовы помочь "Почта России" и Петрозаводский университет", - говорится в сообщении.

Переход на цифровое телевизионное вещание и отключение аналоговой трансляции федеральных телеканалов в Карелии произойдет 14 октября. В Карелии волонтеры проведут "Цифровой субботник", который запланирован на 12-13 октября - последние выходные перед отключением аналогового сигнала. В ходе мероприятия специалисты должны оказать помощь в подключении приставок по всем оставшимся заявкам от жителей республики.

"Функционирующий на базе многофункционального центра кол-центр [для приема заявок от жителей по подключению цифрового ТВ] в день принимает около 100 звонков. Его сотрудники готовы к работе в режиме повышенной нагрузки, ожидающейся в оставшиеся две недели до перехода на цифровое телевидение", - добавили в пресс-службе.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".