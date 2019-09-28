СМИ: памятные мероприятия по случаю годовщины катастрофы парома Estonia проходят в Эстонии

ТАЛЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 25-й годовщины катастрофы парома Estonia проходят в этой балтийской республике в субботу.

Как сообщил портал ERR, близкие погибших в катастрофе возложили венки к памятнику "Прерванная линия" в Таллине. Вечером в субботу в таллинской церкви Яани пройдет мемориальный концерт "Там, где завершается, там и начинается путь". Памятные мероприятия также проходят в субботу в эстонских городах Пярну, Выру и других.

Паром "Эстония" затонул в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от финского острова Утё. Судно выполняло регулярный грузопассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.