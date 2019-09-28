Собянин: творчество Марка Захарова дарило радость соприкосновения с настоящим искусством

"С глубокой скорбью узнал о кончине Марка Анатольевича Захарова. Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников - режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино. Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством", - написал он в своем Twitter.

Он также выразил соболезнования дочери режиссера Александре Захаровой и всем его родным и близким.

Марк Захаров создал на сцене оригинальный и неповторимый язык, театр "Ленком" вместе с ним стал самобытным художественным явлением, считает руководитель Департамента культуры города Москвы, член Российской академии художеств Александр Кибовский. "Ушел мастер, который с 1960-х годов являлся смелым новатором, создавшим на сцене свой оригинальный и неповторимый язык общения со зрителями, несколько поколений которых его просто обожали. Он прошел длинный и непростой путь от скромного актера Пермского театра до прославленного классика, признанного во всем мире. Под его руководством театр "Ленком" стал за полвека не просто популярным, любимым, знаменитым. Он стал самобытным художественным явлением", - сказал Кибовский.

Он отметил, что лучшие артисты, драматурги и режиссеры считали творческим счастьем работать с Захаровым, учиться у него и пользоваться его советами. "Великого таланта Мастера хватало на всех. Он воплощен не только в его собственных работах, но и во многих произведениях, спектаклях, постановках, которые создавали творцы, получавшие заряд вдохновения от общения с этим удивительным театральным гением. Мы прощаемся с театральной эпохой и скорбим вместе со всеми людьми искусства", - добавил Кибовский.

Соболезнования из Подмосковья

Марк Захаров умел увидеть красивое в простом, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Ушел Марк Захаров. Режиссер, превративший мир в чудо. Видевший красивое в простом. Умевший показать уродливое смешным. Вечная память настоящему художнику", - написал он в Twitter.

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".