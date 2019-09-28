Глава МВД РФ открыл в Орле мемориал погибшим сотрудникам полиции

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев открыл в Орле мемориал погибшим сотрудникам органов внутренних дел, сообщили ТАСС в субботу в пресс-центре министерства.

"В ходе рабочей поездки в Орловскую область министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти сотрудников, которые отдали свои жизни ради спасения граждан. В сквере возле здания областного управления МВД освящена часовня и установлены мемориальные камни с именами 175 милиционеров и полицейских", - сказали в ведомстве.

"История российской полиции знает немало примеров мужества и героизма, которыми мы по праву гордимся. Среди них и подвиги сотрудников органов внутренних дел Орловской области, погибших при исполнении служебного долга. Их имена увековечены в камне и будут напоминанием последующим поколениям о непреходящих ценностях - самоотверженности, чувстве долга и беззаветном служении Родине", - цитируют в пресс-центре Колокольцева.

Пришедшие почтили память коллег минутой молчания и возложили цветы к мемориальной стеле.