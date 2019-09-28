Полиция Германии задержала французского "человека-паука" после покорения небоскреба

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Известный французский скалолаз Ален Робер, получивший прозвище "человек-паук", взобрался в субботу на небоскреб во Франкфурте-на-Майне, после чего был задержан местными полицейскими. Об этом сообщило издание SPIEGEL ONLINE.

57-летний француз, известный своими смелыми акциями, покорил почти 154-метровый "Скайпер" в банковском квартале финансовой столицы ФРГ. Он забрался на крышу, после чего спустился по фасаду назад на землю. Там скалолаза поджидали стражи порядка, которые сопроводили его в участок.

По оценкам полиции, подобная акция является нарушением общественного порядка. К тому же не исключено, что речь может идти о незаконном проникновении в жилище, отметили в правоохранительных органах. Здание повреждений не получило. Чтобы подняться на крышу небоскреба, французскому "человеку-пауку" потребовалось около 20 минут.

Робер за свои достижения в покорении небоскребов без страховки и специального снаряжения ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету многочисленные восхождения на высотные строения по всему миру. "Человек-паук", в частности, покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве и самое высокое здание в мире - небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае. За свои акции он неоднократно задерживался правоохранительными органами разных стран.