Минпросвещения: педагоги имеют право на личную жизнь

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Учителя имеют право на личную жизнь, однако профессия педагога накладывает некоторые обязательства, сказал в субботу ТАСС замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, комментируя ситуацию с увольнением тренера в Челябинске.

Накануне в прокуратуре Челябинской области сообщили, что руководство детского юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске Челябинской области уволило тренера Екатерину Конопенко из-за размещенных в соцсети "ВКонтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. По ее словам, фотографии позже были размещены кем-то в социальной сети.

"Это затрагивает личную жизнь педагога. Каждый из нас имеет право на личную жизнь, имеет право на свою собственную закрытую среду, в том числе информационную. Но при этом каждый должен понимать, что особенность профессии накладывает некие обязательства, которые мы не можем не учитывать. На мой взгляд, человек, который принимает на себя ответственность быть педагогом, должен соотносить каждое свое действие, касательное его личной жизни с тем, что на него будут смотреть его подопечные", - сказал Басюк.

Рекомендации министерства

Ранее Минпросвещения РФ совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. В частности, рекомендуется избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя, преподавателя или образовательной организации. В случае нарушения норм педагог имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а также может обратиться в суд. Кроме того, особое внимание в положении уделяется соблюдению положений Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени.

Минпросвещения ранее также поддержало инициативу преподавания курса безопасного ведения соцсетей для учителей. Разработать курс министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил 38-летней барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за размещенной в соцсети "ВКонтакте" фотографии. Кувшинникова с предложением согласилась. Педагог пояснила ТАСС, что ей пришлось уволиться, так как на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила, что не готова работать в такой обстановке. На фото, ставшем камнем преткновения, женщина сидит на спортивных брусьях в праздничном платье на фоне зимнего пейзажа. Татьяна пояснила, что состоит в федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи", ведет здоровый образ жизни, и, по ее мнению, фото может быть интересно только тем, что в легком платье она находится на улице зимой. Снимок был сделан после спортивного мероприятия в честь зимней Универсиады в Красноярске.