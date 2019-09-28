Минпросвещения: увеличение этажности школ могло бы поспособствовать ликвидации трехсменки

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Увеличение этажности школ до пяти может помочь решить проблему трехсменного обучения, в том числе в регионах Северного Кавказа. Такое мнение высказал в субботу ТАСС заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

"Это все рассматривается как предложение, но это в большей степени не к Минпросвещения, а к строительным ведомствам и Роспотребнадзору, - сказал Басюк. - В любом случае этот вопрос будет рассматривать межколлегиально <...> Все заявки регионов несомненно учитываются".

Накануне глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил, что министерство смягчило требования к этажности школ. По его словам, работа по модернизации нормативно-технических документов и сводов правил ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Так, предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ. В настоящее время - это не более четырех этажей. Актовые залы можно будет размещать и на третьем этаже (ранее это можно было делать не выше второго). Также ранее требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. Нормативно-технические документы требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка.

О сменном обучении

Проблема обучения в школах в несколько смен особенно актуальная для регионов Северного Кавказа, где наблюдается высокая рождаемость. По данным Минкавказа, в округе на начало прошедшего учебного года в третью смену учились почти 13 тыс. детей, из них 10 тыс. - в Чечне. Для ликвидации трехсменки в трех регионах округа запланировано строительство 50 школ в рамках национального проекта.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.