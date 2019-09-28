МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров будет похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщил в субботу директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Во вторник, 1 октября, в 10:00 мск состоится церемония прощания с Марком Захаровым на сцене театра "Ленком", - отметил собеседник агентства. - Церемония продлится до 14:00 мск. Из театра мы отправимся на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны. Марк Захаров будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова".

Марк Захаров умер в субботу на 86-м году жизни от повторного воспаления легких.

О Захарове

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В юности не хотел быть режиссером, а мечтал стать великим артистом, потому и пошел поступать в театральное училище. Но первая попытка оказалась неудачной - Захарова не приняли на актерский факультет, чему его мать была очень рада, поскольку полагала, что ее сын должен овладеть серьезной мужской профессией. Захаров подал документы в инженерно-строительный институт, где ему предложили учиться на факультете канализации и водоснабжения, но мать возразила и все же согласилась подготовить сына к экзаменам в театральный вуз.

Однако, когда в 1955 году Марк Захаров закончил актерский факультет ГИТИСа, его не взяли ни в один столичный театр. И он уехал в глубинку - на Урал, в Пермь, где и начал восхождение к высотам сценического мастерства - участвовал в массовке, в которой играл то китайца, то негра.

Его режиссерская карьера затем продолжилась в Студенческом театре МГУ. В 1965 году Захаров был приглашен в Московский театр сатиры, где в 1967 году осуществил постановку "Доходного места" Островского, принесшую ему широкую известность. Спектакль был снят после 40 показов по распоряжению Екатерины Фурцевой, в то время министра культуры.

В 1973 году Захаров был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - Театр "Ленком"). С тех пор им было поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Мистификация", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт", "День опричника", "Фальстаф и принц Уэльский".

Славу ему принес и кинематограф. Это такие ленты, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". На телевидении он экранизировал и культовый роман "Двенадцать стульев", где главные роли сыграли Андрей Миронов и Анатолий Папанов.

Труд Захарова получил высокую оценку. Он трижды лауреат Государственной премии России и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".