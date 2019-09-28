Отец ребенка, пострадавшего от насилия тренера в Ленобласти, обратился к Бастрыкину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Отец ребенка, в отношении которого мог совершить сексуальное насилие тренер детского образовательного центра из Светогорска, обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он просит детально изучить деятельность задержанного. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

"Житель Ленинградской области обратился к Александру Бастрыкину по вопросу установления обстоятельств совершенного в отношении его сына преступления. Он пояснил, что насильственные действия в отношении мальчика совершил тренер одной из спортивных секций Выборгского района. Поскольку мужчина тренирует детей на протяжении нескольких лет, заявитель просил максимально тщательно проверить всю его деятельность с правовой точки зрения", - отмечается в сообщении.

В четверг суд в Ленинградской области заключил под стражу 67-летнего педагога дополнительного образования дошкольного учреждения "Детско-юношеский Центр творчества" города Светогорска Выборгского района области. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. По версии следствия, в период с июля 2017 года по март 2019 года он, находясь в своей квартире в Светогорске, неоднократно подвергал сексуальному насилию малолетнего мальчика.

Следователи установили, что обвиняемый вел в городе секцию единоборств, где занимались дети 7-18 лет. Мужчина приглашал детей к себе домой под видом необходимости проведения дополнительных тренировок для подготовки к соревнованиям.

Следователи продолжают работу по выявлению других эпизодов преступной деятельности обвиняемого. В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области отметили, что "имеются достаточные данные полагать, что обвиняемый осуществлял противоправную деятельность в отношении воспитанников спортивной секции на протяжении многих лет".