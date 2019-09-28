Под Новгородом ищут новые места захоронений мирных граждан, убитых карателями в годы войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Отряд экспедиции "Долина" и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона приступили к поиску и разведке мест захоронений жертв карательных операций 1942-1943 годов в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, где в мае 2019 года уже были обнаружены расстрельные ямы. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе "Поискового движения России".

В начале мая 2019 года новгородские поисковики обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором находятся останки мирных граждан. После этого, 14 мая, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей.

"Поисковики обнаружили информацию о еще нескольких местах расстрела близ уже исследованных захоронений. Это информация из архивных документов, которые впервые стали доступны для исследователей. Сейчас поисковики начали на этой территории разведывательные работы", - пояснили в пресс-службе.

Результаты исследований будут переданы в управление СК РФ по Новгородской области.

По словам Сергея Севостьянова, командира поискового отряда "Новгородец", который ведет поиск и исследование мест захоронений (отряд входит в состав поисковой экспедиции "Долина" - прим. ТАСС), в этом году шло исследование двух крупных захоронений.

"Еще существуют 6-7 расстрельных ям, в которых покоятся мирные жители. Захоронения расположены в двух точках, в направлении деревни Черная и по дороге от Жестяной Горки на деревню Бор", - сказал он.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев пояснил ТАСС, что жертвами, погибшими от рук карателей в районе Жестяной Горки в 1942-1943 годах, стали попавшие в плен советские летчики, люди, заподозренные в связи с партизанами, священники РПЦ. Эта информация, как пояснил Ковалев, основывается на данных, обнаруженных органами госбезопасности в ежедневниках, которые вели каратели. "Сегодня Жестяная Горка - это поклонная гора Новгородчины, где рядом стоят красная звезда, православный крест и еврейский поминальный камень. И то, что "Поисковое движение России" проводит там работы, для меня, в первую очередь - надежда, что будет установлено новое имя хотя бы одной из жертв, невинных жертв нацистского режима", - сказал Ковалев.

О захоронениях и уголовном деле

Как ТАСС сообщал ранее данные, основанием для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела стало найденное в начале мая в районе этой деревни захоронение с останками 42 мирных граждан, в числе которых были дети и беременная женщина. Согласно обнародованным СК данным, в найденных захоронениях покоятся жертвы карательных операций, проводившихся в ходе оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 05.07.1944 года - Новгородской) области в 1942 году. Для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована команда полиции безопасности и СД, в состав группы входили 33 карателя - выходцы из Латвийской ССР, которые не были осуждены и скрылись. Руководил группой германский генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года военным трибуналом Ленинградского военного округа "за зверские расправы над советскими гражданами".