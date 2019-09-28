"Бессмертный полк" почтил память 75-летия начала Белградской освободительной операции

БЕЛГРАД, 28 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Члены исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" возложили цветы к Памятнику советским ветеранам на горе Авала вблизи Белграда в честь 75-летия начала Белградской освободительной операции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня знаменательный день - 75 лет со дня начала Белградской операции по освобождению Югославии. Мы отдаем дань уважения подвигу героев, которые имели непосредственное отношение к разработке и реализации плана по освобождению Югославской земли от нацистов!" - заявил ТАСС координатор по международной деятельности ООД "Бессмертный полк России" Сергей Глущенко.

Памятник советским ветеранам был воздвигнут в 1964 году после трагической гибели на этом месте советской делегации во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, которая летела в Белград на празднование 20-летия освобождения города от нацистов. В условиях плохой видимости самолет Ил-18 врезался в гору и взорвался.

"Здесь в авиакатастрофе утром 19 октября 1964 года погибли советские герои и наши боевые товарищи и друзья. В октябре 1944 года здесь они боролись за свободу Белграда. Здесь же в октябре 1964 года они стали легендой нашего города, стали символом братства и совместной борьбы", - говорится в эпитафии, где также перечислены имена 18 погибших.

Белградская наступательная операция

Сегодня исполнилось 75 лет с момента начала Белградской стратегической наступательной операции, в результате которой с 28 сентября по 20 октября была разгромлена фашистская армейская группировка "Сербия", освобождены восточные и северо-восточные районы Югославии, в том числе столица страны Белград.

Во время оккупации в Югославии действовало крупнейшее антифашистское сопротивление в Европе - как партизаны - сторонники Коммунистической партии Югославии во главе с генеральным секретарем Иосипом Брозом Тито, так и монархисты-четники, которых поддерживало королевское правительство в изгнании. В сентябре 1944 г. 2-й и 3-й Украинские фронты разгромили крупные группировки противника на южном крыле советско-германского фронта и вышли к границам Югославии. НОАЮ к тому моменту контролировала значительную часть территории страны, однако в руках оккупантов оставались все важнейшие города, основные железнодорожные и автомобильные коммуникации.

В работе над планом Белградской операции участвовали Иосип Броз Тито и начальник штаба 3-го Украинского фронта генерал (впоследствии - маршал Советского Союза) Сергей Бирюзов. С советской стороны к проведению операции были привлечены войска 3-го (командующий - Маршал Советского Союза Федор Толбухин) и части сил 2-го (Маршал Советского Союза Родион Малиновский) Украинских фронтов - всего порядка 300 тыс. человек, около 2,7 тыс. орудий и минометов, 364 танка и самоходных артиллерийских установок (САУ), около 1,3 тыс. самолетов и до 80 боевых кораблей. Поддержку осуществляла Дунайская военная флотилия (командующий - вице- адмирал Сергей Горшков). Также были задействованы военнослужащие Народно- освободительной армии Югославии (НОАЮ) в составе 1-й армейской группы под командованием генерала Пеко Дапчевича, 13-го и 14-го армейских корпусов - 130 тыс. человек, 40 орудий.

Наступающим противостояла часть сил германской группы армий "Ф" (командующий - генерал-фельдмаршал Максимилиан фон Вейхс), а также войска марионеточных Хорватского и Сербского государств - суммарно около 150 тыс. человек, более 2,1 тыс. орудий и минометов, 125 танков и штурмовых орудий, 352 самолета и 74 боевых корабля. 6 октября 1944 г. эти силы были объединены в армейскую группу "Сербия".

В ходе операции было уничтожено 19 фашистских дивизий. 20 октября 1944 года освобожден Белград. Фронт немецких войск на Балканском полуострове отодвинулся более чем на 200 км.

По данным исследовательского коллектива под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ генерал-полковника Григория Кривошеева, безвозвратные потери Красной армии в Белградской операции с 28 сентября по 20 октября 1944 г. составили 4 тыс. 350 человек, санитарные потери - 14 тыс. 488 человек. Потери 1-й армейской группы НОАЮ - около 3 тыс. человек. По советским подсчетам, германские войска потеряли до 45 тыс. человек убитыми и попавшими в плен. Согласно данным сербских историков, безвозвратные потери вермахта составили около 15 тыс. военнослужащих.

Конференция "Память победителей"

Первая Международная конференция "Память победителей" прошла в Белграде по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняли участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья со всех континентов. Впервые в истории организаторы шествия из разных стран мира собрались вместе за пределами Российской Федерации с целью консолидации участников движения и выработки единых действий, способствующих поддержанию связи с исторической родиной, увековечению памяти погибших за свободу своей страны. Они также обсудят меры по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. Конференция приурочена к 75-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.