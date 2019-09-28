Глава МИД Ирана не смог навестить больного раком друга из-за ограничений США

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил о том, что ему не удалось навестить больного раком постпреда страны при ООН Маджида Тахт-Раванчи в больнице в Нью-Йорке, однако он побеседовал с ним по видеосвязи.

"Благодаря технологиям я смог увидеть и поговорить с вот уже на протяжении 40 лет моим другом и нашим [Ирана] постпредом при ООН [Маджидом] Тахт-Равачи, который находится в больнице в Нью-Йорке всего в нескольких улицах от меня", - написал глава иранского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Пресс-секретарь постпредстава Ирана при ООН Алиреза Мирусефи уточнил в Twitter, что больница располагается всего в нескольких минутах ходьбы от ООН (на 68-й улице, а штаб-квартира ООН стоит на 47-й). Однако, видимо, это расстояние уже выходит за рамки дозволенных Зарифу перемещений в Нью-Йорке.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США и Мурисефи проинформировало, что США потребовали от Ирана освободить одного из американских граждан, находящихся в заключении в Исламской Республике, в качестве условия для визита Зарифа к находящемуся в больнице постпреду страны при ООН. Направленный иранской стороной властям США запрос на посещение Тахт-Раванчи был отклонен. Мурисефи в беседе с Reuters рассказал, что иранский постпред при ООН проходит лечение от рака в одной из клиник Нью-Йорка.

В отношение членов иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, американскими властями установлены ограничения по передвижению на территории США.