Марш в честь 75-летия освобождения Карелии от фашистов посетили 3 тыс. человек

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Марш памяти, посвященный 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, в Петрозаводске собрал более 3 тыс. участников. Об этом рассказали в сообщении пресс-службы главы республики.

"По данным организаторов марша памяти, по улицам Петрозаводска прошли более трех тысяч человек. Шествие стартовало у аллеи памяти и славы, участники двигались к площади Кирова по проспекту Карла Маркса", - говорится в распространенном сообщении.

В шествии приняли участие школьники, студенты техникумов и вузов, воспитанники Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского и Петрозаводского президентского кадетского училища, представители молодежных общественных объединений. К памятному маршу также присоединились глава республики Артур Парфенчиков и член Совета Федерации от Карелии Александр Ракитин.

В субботу в столице Карелии проходят праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков. Освобождения Карелии от фашистской оккупации отмечается 30 сентября, этот праздник появился в 2009 году по решению заксобрания Карелии. Основные мероприятия, приуроченные к дате, завершатся салютом.