Команда из Чечни победила в трофи-спринте на кубок ФНПР в Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Юбилейный, 10-й заезд внедорожников по сложной трассе (трофи-спринт) на кубок Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) прошел в субботу в районе Новокисловодского озера в Ставропольском крае. Как сообщили ТАСС в Курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавминводах, победила команда из Чечни.

"Более полусотни экипажей приняли участие в соревнованиях. Главный приз завоевала команда Чеченской Республики", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на состязаниях на кубок ФНПР и губернатора Ставропольского края были представлены автомобили трех категорий: "стандарт", "туризм" и машины в особенной комплектации. Соревнования имеют статус международных. В этом году в них участвовали экипажи из Армении, а также гонщики, представлявшие Москву.

"Это одно из самых экстремальных мероприятий в региональном событийном календаре. Лучшему экипажу по итогам соревнований вручен кубок губернатора. Трофи-спринт включен во всероссийский реестр мероприятий Ростуризма и является примером диверсификации туристского продукта Кавказских Минеральных Вод", - сообщил на мероприятии министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

Для зрителей на открытых площадках были развернуты детские игровые зоны, музей техники и оружия, проводились мастер-классы по изготовлению ветряных мельниц из бумаги. Кроме того, состоялись выступления музыкальных коллективов.