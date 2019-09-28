В праздничном шествии в День тигра во Владивостоке пройдут свыше 100 колонн

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Празднование Дня тигра на Дальнем Востоке состоится во Владивостоке в воскресенье в 20-й раз. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, традиционно его главным событием станет карнавальное шествие, в котором в этом году примут участие более 100 организаций.

День тигра - праздник, отмечаемый во Владивостоке (а в последние годы и в других городах Приморского края) с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. По традиции в этот день жители, облаченные в костюмы тигров, проходят колоннами по центральным улицам своего города. В 2018 году в шествии приняли участие около 15 тыс. человек.

"На текущий момент у нас уже больше 100 заявок от организованных колонн подано. Но даже если кто-то не успел зарегистрироваться через интернет, колонну можно будет заявить прямо перед шествием. Традиционно много в шествии участвует школ, средних и высших учебных заведений. Если же человек хочет пройти просто так, в индивидуальном порядке, это тоже приветствуется", - сообщили в пресс-службе.

Начало движения колонн запланировано на 12:00 (05:00 мск). От Дворца детского творчества участники пройдут по Океанскому проспекту до центральной площади Владивостока. После шествия на площади будут работать специализированные зоны, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по сохранению его популяции.

Также до вечера на различных площадках в центре города пройдут танцевальные и музыкальные концерты, выступления цирковой студии, Федерации чирлидинга и творческих коллективов. Завершится День тигра во Владивостоке праздничным концертом, который начнется в 19:00 (12:00 мск). На центральной площади города выступят группы "Серьга" и Uma2rman.