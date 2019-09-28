В Ясной Поляне открылась выставка о дружбе Ганди и Толстого

ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения индийского государственного и политического деятеля Махатмы Ганди и повествующая о его дружбе с писателем Львом Толстым, открылась в родовом имении литератора в Ясной Поляне.

"Мы отмечаем 150-летие со дня рождения Махатмы Ганди. Мы открываем выставку, которая показывает дружбу двух великих сынов России и Индии. Лев Толстой оказал огромное влияние на Махатму Ганди, - отметил на открытии глава индийского диппредставительства в Москве Бала Венкатеш Варма. - Их дружба сильно повлияла не только на Индию, но и на события в мире. Она стала символом дружбы великих народов Индии и России".

Также на церемонии присутствовали министр окружающей среды, лесного хозяйства и борьбы с последствиями изменения климата Пракаш Джавадекар, который специально по этому случаю прибыл в Россию, и директор музея-усадьбы Екатерина Толстая. Джавадекар отметил, что Толстой и Ганди исповедовали схожую философию, основанную на любви к людям и отказе от насилия.

В экспозиции представлена переписка, которая отражает развитие отношений между ними и влияние их дружбы на творчество и философские воззрения друг друга, а также старинное издание книги Льва Николаевича "Царство божие внутри нас" на английском языке.

Кроме того, прошли две конференции, на которых обсуждались моральные и этические принципы в работах Ганди и Толстого, влияние писателя на идею ненасильственной борьбы индийского политического деятеля и размышления одного из главных идеологов движения за независимость Индии о Советском Союзе. В обсуждении приняли участие сотрудники Института Востоковедения РАН и Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Для участников выставки и представителей СМИ организовали экскурсию по родовому имению Толстого.