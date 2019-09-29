Уровень воды в Амуре у Комсомольска опустился до 696 см

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в Амуре за сутки опустился на 13 см до 696 см, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в воскресенье.

"За прошедшие сутки уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре опустился на 13 см и пересек отметку в семь метров. По состоянию на утро 29 сентября 2019 года он составляет 696 см", - говорится в релизе. Отметкой опасного явления для города считается уровень в 650 см.

Спасатели, как отмечается, завершили очистку Хуминского шоссе, с которого ушла вода. Также вода полностью сошла с ранее подтопленного участка Хорпинского шоссе. Движение по участкам восстановлено в полном объеме. В городе продолжают расчищать ранее подтопленные территории: за сутки вывезено более 80 кубометров мусора.

"В настоящий момент под воздействием амурского паводка продолжают оставаться 95 жилых домов, расположенных в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский.В районах Парковый, Победы, Мылки, Силинский, Менделеево еще частично остаются подтопленными приусадебные участки и огороды. Всего же подтоплено 487 участков", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрея Прокопенко. Накануне МЧС сообщало о 128 подтопленных жилых домах и 520 приусадебных участках.

Несмотря на стабильное понижение уровня реки продолжают работать установленные насосы, воду откачивают с подвалов подтопленных многоэтажек, ливневых и канализационных систем, а также приусадебных участков. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 245 человек личного состава и 52 единицы техники, в том числе 17 плавсредств.

В пунктах временного размещения зарегистрированы 35 человек, из них 10 детей.