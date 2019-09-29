Си Цзиньпин вручил замглавы Общества российско-китайской дружбы высшую награду Китая

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье вручил заместителю главы Общества российско-китайской дружбы Галине Куликовой высшую государственную награду для иностранцев - орден Дружбы КНР. Церемония состоялась в пекинском Доме народных собраний.

"Галина Куликова неустанно прилагала усилия для развития китайско-российских отношений, внесла выдающийся вклад в укрепление двусторонней народной дипломатии", - было объявлено в ходе церемонии.

Указ о награждении по случаю 70-летней годовщины образования КНР был утвержден в середине сентября. Аналогичный орден получили первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, принцесса Таиланда Сириндхорн, танзанийский политик и дипломат Салим Ахмед Салим, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен и почетный профессор Пекинского университета иностранных языков Изабель Крук.

В июне 2018 года Си Цзиньпин вручил орден Дружбы КНР президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер стал первым иностранным главой государства, удостоенным этой престижной госнаграды.

Китайский орден Дружбы

Орден Дружбы КНР утвержден в качестве государственной награды законом, вступившим в силу 1 января 2016 года. Орденом награждаются только иностранные граждане, внесшие особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества КНР с иностранными государствами, в дело поддержания мира во всем мире.

Фон ордена выполнен в золотом и синем цветах, основными элементами рисунка являются изображение голубя мира, земного шара, рукопожатия и лотоса. Основными элементами украшения орденской цепи стали китайские традиционные узлы, а также изображения растений: родеи японской, пионов, яшмовых колец и посконника китайского, которые символизируют единство китайского народа с народами мира, вечную дружбу, а также пожелания процветания и развития всем странам мира. При изготовлении ордена используются техники традиционного прикладного искусства, в том числе инкрустации, эмали и резьбы по лаку. Орден не имеет порядкового номера.