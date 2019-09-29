Проезд открыли по одной из залитых нефтепродуктами дорог в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 29 сентября. Нефтепродукты смыли с одной из дорог в центре Комсомольска-на-Амуре, проезд открыт. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в администрации города.

Неизвестные в ночь на субботу залили нефтепродуктами три недавно отремонтированных центральных городских улицы - проспект Первостроителей, Шиханова и Васянина. Общая площадь разлива составила 80,5 тыс. кв. м. Пожарные до позднего вечера смывали нефтепродукты с улиц. Полиция проводит проверку.

"Смыты нефтепродукты с проспекта Первостроителей, проезд по дороге открыт по всем направлениям", - сказал представитель городской администрации. Также возобновлены по прежним схемам автобусные маршруты. Накануне маршруты меняли из-за произошедшего для нескольких автобусов.

Закрытым остается проезд по улице Васянина и Шиханова. "Если проспект Первостроителей, скорее всего, удалось спасти, то по остальным вопрос еще открыт", - сказал собеседник агентства.

Накануне в городе работали сотрудники Роспотребнадзора, Санэпидемстанции, комитета гражданской защиты населения и других ведомств, они оценивали ущерб экологии. Были взяты пробы воды из ливневок, почвы с газонов у дорог, а также воздуха.