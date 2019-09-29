В праздничном шествии в честь Дня тигра во Владивостоке приняли участие 12 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Карнавальное шествие по центральной улице Владивостока в честь Дня тигра на Дальнем Востоке собрало более 12 тыс. участников, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

День тигра - праздник, отмечаемый во Владивостоке (а в последние годы и в других городах Приморского края) с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. По традиции в этот день жители, облаченные в костюмы тигров, проходят колоннами по центральным улицам своего города. В 2018 году в шествии приняли участие около 15 тыс. человек.

"Во Владивостоке уже в 20-й раз отмечают День тигра. По этому поводу в дальневосточной столице состоялось карнавальное шествие, в котором приняли участие более 12 тыс. человек. Среди них - школьники, студенты, представители организаций различных форм собственности, жители и гости города. В колонне городской администрации также прошел мэр Владивостока Олег Гуменюк", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Свои колонны в шествии представили более 100 организаций из различных уголков Приморского края. Среди них проводился конкурс, в котором оценивалась яркость костюмов, количество участников в колонне, наличие плакатов и транспарантов, оригинальность подачи своей колонны и общая концепция. По итогам шествия лучшими были признаны колонны школ №10, 60, 22, всемирного фонда дикой природы, и нескольких коммерческих организаций. Победителям глава города вручил кубки, дипломы и сладкие подарки.

На главной сцене праздника состоялась церемония вручения техники и передачи инфраструктурных объектов, созданных Центром "Амурский тигр" (организация, занимающаяся сохранением популяции краснокнижного зверя на Дальнем Востоке) при поддержке спонсоров. Хабаровскому краю были переданы две научно-природоохранные станции, национальному парку "Бикин" в Приморье - здания пекарни, дома быта, администрации и опорного пункта полиции. Служба лесного и охотничьего надзора Приморского края получила 12 новых автомобилей.

В честь Дня тигра во Владивостоке также два вагона фуникулера оформили в "тигриную" тематику. Их разрисовали приглашенные художники из Москвы. Праздничные вагоны будут курсировать до конца ноября. Завершится День тигра во Владивостоке праздничным концертом.