Путин отметил роль еврейских организаций России в поддержании межрелигиозного диалога

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, символизирующим начало года в еврейском календаре, отметив роль еврейских организаций в поддержании межнационального и межрелигиозного диалога в России. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Важно, что еврейские организации России с глубоким уважением относятся к бесценному духовному, историческому, культурному наследию предков, приобщают молодежь к отеческим традициям и обычаям. Самого искреннего признания заслуживает их активное участие в общественной жизни, в реализации значимых социальных, благотворительных инициатив, в поддержании конструктивного межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что Рош ха-Шана символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию.

Рош ха-Шана (ивр. "голова года") является одним из главных еврейских праздников. Он празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на конец сентября - начало октября). Считается, что именно в этот месяц - седьмой по счету в году - Бог сотворил мир и первого человека, Адама.