Севастополь разрабатывает концепцию медицинского туризма

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Центр развития туризма Севастополя готовит концепцию медицинского туризма для города, сообщила ТАСС руководитель центра Валерия Бровцына.

"Эта концепция [медицинского туризма] в стадии разработки. У нас есть представление, как это развивать, теоретическая база собрана. Если она будет реализована, то мы видим два направления", - сказала она.

По словам Бровцыной, во-первых, предлагается организовать диспансеризацию в медучреждениях Севастополя по полису ОМС для туристов, а во-вторых, подготовить комплексное сопровождение для приезжающих в город пациентов: операция и послеоперационное восстановление. "Человек сможет получить услугу высококачественных специалистов - например, операцию на сердце. При современных технологиях после многих операций уже не требуется долго лежать в больнице: пара дней - и амбулаторное лечение. Но потом 14 дней ему нужно пройти адаптацию, и это время турист сможет жить в гостинице, ездить по экскурсиям и по графику посещать больницу. Здесь нам на руку играет само положение Крыма, его полезный для здоровья климат - пациентам легче будет пройти реабилитацию", - пояснила Бровцына.

Она добавила, что среди экскурсий, которые можно было бы предложить, есть и "лечебные". К примеру, прогулки по можжевеловым лесам, которые полезны при заболеваниях легких.

Сейчас в Севастополе санаторно-курортное лечение не развито - в город приезжают, в основном, чтобы познакомиться с его историей, посетить многочисленные фестивали или заняться активными видами отдыха. В 2017 и 2018 годах рост турпотока в Севастополь составлял около 20%. В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов.