Патриарх Кирилл поздравил жителей Белоруссии с 30-летием создания Белорусского экзархата

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил активное развитие церковной жизни в Белоруссии, которая способствует утверждению в обществе идеалов добра и справедливости. Об этом он заявил в поздравлении митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, Патриаршему экзарху всея Белоруссии и всем жителям республики по случаю 30-летия образования Белорусского экзархата Московского патриархата.

"Отрадно свидетельствовать, что активное развитие церковной жизни оказывает благотворное воздействие на наших современников, способствует утверждению в обществе традиционных нравственных ценностей, непреходящих идеалов милосердия, мира, добра и справедливости", - отмечается в послании, опубликованном на сайте Белорусской православной церкви.

По словам патриарха, за прошедшие 30 лет произошли значительные изменения не только в жизни экзархата, но и страны. "Милостью Божией, совместными усилиями клира и паствы, при доброжелательном отношении светской власти и поддержке благотворителей на просторах Белой Руси восстанавливаются храмы и монастыри, созидаются новые приходы, ведется просветительская работа и осуществляется социальное служение, успешно решаются вопросы богословского образования и воспитания подрастающего поколения", - отметил глава Русской православной церкви.

Решение об образовании Белорусского экзархата Московского патриархата было принято в 1989 году Архиерейским собором Русской православной церкви, посвященным празднованию 400-летия учреждения Патриаршества в России.

В воскресенье в Минске пройдут торжества по случаю 30-летия образования Белорусского экзархата. Центральным событием торжеств станет божественная литургия, которая будет совершена на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором. В богослужении примут участие митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Белоруссии, архипастыри Белорусского Экзархата и высокие гости в архиерейском сане из Литвы, Польши, России и Украины.