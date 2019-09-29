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Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли

Эта отрасль - одна из важнейших в экономике страны, отметил премьер

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли, отметив, что без нее невозможно укрепление обороноспособности государства. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Примите мои поздравления с профессиональным праздником - Днем машиностроителя. Ваша отрасль - одна из важнейших в экономике нашей страны. От нее напрямую зависит развитие промышленности и сельского хозяйства, реализация национальных проектов. Без вашей работы невозможно освоение Арктики и месторождений полезных ископаемых, запуск космических кораблей и, конечно, укрепление обороноспособности государства", - говорится в тексте.

Медведев также отметил, что работники отрасли вносят большой вклад в технологическую модернизацию России. Премьер-министр указал на необходимость повышать эффективность отрасли, привлекать в нее инвестиции и уделять особое внимание подготовке квалифицированных кадров.

День машиностроителя отмечается 29 сентября.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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