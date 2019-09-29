Выставка архивных документов по случаю 70-летия дипотношений с Россией открылась в МИД КНР

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Выставка архивных документов по случаю 70-летней годовщины установления китайско-российских отношений открылась в воскресенье в здании МИД КНР. В церемонии по этому случаю приняли участие посол РФ в Пекине Андрей Денисов и министр иностранных дел Китая Ван И.

"На этой выставке мы можем вместе увидеть первые официальные документы, заключенные между нашими странами, - отметил глава китайского внешнеполитического ведомства. - Здесь представлены самые яркие и незабываемые моменты в развитии китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства".

По его словам, Китай и Россия продемонстрировали всему миру образец формирования крепких дружественных внешнеполитических связей между двумя державами. Ван И подчеркнул, что Пекин намерен твердо выполнять свои международные обязательства, совместно с Москвой активно содействовать поддержанию мира и стабильности на всей планете, защищать многосторонние форматы взаимодействия.

Среди экспонатов - копии наиболее важных документов, заключенных с момента установления официальных контактов между КНР и СССР. Дипломаты внимательно осмотрели стенды, уделив особое внимание части, посвященной встречам председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как напомнил Андрей Денисов, Советский Союз первым признал образование Китайской Народной Республики, приняв решение об обмене посольствами. "Среди экспонатов мы наблюдаем первые верительные грамоты <...> Качество и количество двусторонних контактов на высоком уровне только за нынешний месяц можно рассматривать в качестве примера богатого урожая российско-китайских отношений, особенно после исторического визита председателя Си Цзиньпина в Россию в июне этого года", - подчеркнул он.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, 30 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве примет участие в открытии аналогичной выставки, посвященной 70-летию установления дипломатических отношений с КНР. Экспозиция охватывает период с момента образования народной республики до наших дней.