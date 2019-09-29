Медведев отметил вклад еврейской общины в противодействие ксенофобии и экстремизму

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, символизирующим начало года в еврейском календаре, отметив большой вклад еврейской общины в противодействие ксенофобии и экстремизму. Телеграмма главным раввинам России Берлу Лазару и Адольфу Шаевичу опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Еврейская община является важной составляющей российского общества. Она многое делает для сохранения иудейских традиций и обрядов, культуры и образования. Вносит большой вклад в противодействие ксенофобии и экстремизму, улучшение взаимопонимания между народами", - говорится в телеграмме.

Медведев также отметил роль общины в благотворительной деятельности и реализации значимых социальных и просветительских проектов.

Рош ха-Шана (ивр. "голова года") является одним из главных еврейских праздников. Он празднуется в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на конец сентября - начало октября). Считается, что именно в этот месяц - седьмой по счету в году - Бог сотворил мир и первого человека, Адама.