В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Употребление рыбы и птицы вместо жирного мяса и колбас, отказ от майонеза и мороженого способствуют сохранению здорового сердца, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

"Правильное питание - неотъемлемая часть здорового образа жизни. Здоровое питание способствует коррекции нарушений профиля холестерина в крови и снижению артериального давления, оно является соратником и помощником их лекарственного лечения", - говорится в материале.

Эксперты советуют отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты. "Большую часть калорийности питания - 50-60% должны составлять углеводы овощей, фруктов, зерновых продуктов, содержащих много клетчатки (в том числе водорастворимой). Белок должен составлять не менее 10-20% калорийности, т.е. 100-120 г в сутки, в том числе растительный белок, которым богаты бобовые продукты и орехи", - написано в публикации.

Специалисты также советуют ограничить потребление соли и продуктов, богатых натрием, а для улучшения вкусовых качеств пищи использовать различные травы и специи. Потребление продуктов богатых калием и магнием, таких как картофель, томаты, бананы, апельсины, киви, а также молоко, мясо, бобовые, зерновые, овес и орехи, напротив, нужно увеличить.

Для комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний эксперты рекомендуют отказаться от курения.