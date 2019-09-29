Документы более 53 тыс. ветеранов Смоленской области оцифрованы для музея "Дорога памяти"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военкомат Смоленской области оцифровал свыше 53 тыс. фотографий, личных карточек фронтовиков Великой Отечественной войны. Документы станут частью экспозиции мемориала "Дорога памяти", который расположится в храмовом комплексе Вооруженных Сил РФ в Подмосковье, сообщила в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Сотрудники военного комиссариата Смоленской области произвели отбор и обработку более 53 тыс. учетных карточек солдат, сержантов и личных дел офицеров, призванных на военную службу в годы Великой Отечественной войны. Электронные данные сотрудники военкомата направят для размещения на мемориале "Дорога памяти", который расположится на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном парке "Патриот", - говорится в релизе, распространенном пресс-службой.

В электронном документе указаны фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и призыва, воинское звание, награды, а также прикреплена фотография. Если какая-то часть информации отсутствует, военкомат направляется запросы в различные архивы. "Активное участие в оцифровке данных принимают жители региона - потомки фронтовиков, которые уточняют наличие данных о своих родственниках, в том числе с применением электронной базы foto.pamyat-naroda.ru", - отметили в пресс-службе.

О сроках завершения работы по оцифровке пока не сообщается, по данным пресс-службы, ежесуточно в военкомат поступает около 250-300 новых документов.

Главный храм Вооруженных сил по своей высоте в 95 метров и размерам станет третьим в стране после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По проекту, каждый из приделов храмового комплекса посвящен святому - покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных сил России: придел Святого Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ России, придел Святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, также возводятся придел Святого Апостола Андрея Первозванного, покровителя Военно-морского флота, и придел Святого Александра Невского, покровителя Сухопутных войск. Открытие храма запланировано к 75-летию Великой победы в 2020 году.