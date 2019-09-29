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Северный Кавказ

В Железноводске открыт фонтан, отремонтированный за 30 млн рублей

В ходе реконструкции отремонтировали чашу фонтана, а также заменили все устаревшие конструкции и механизмы

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Главный курортный фонтан на площадке "Смирновского источника" открыт после обновления в Железноводске (Ставропольский край), сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"Вода струится из огромных бронзовых бюветниц, вес каждой из которых составляет несколько сотен килограммов. Теперь фонтан-визитка будет "танцевать" и светиться под музыку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе реконструкции отремонтировали чашу фонтана, заменили все устаревшие конструкции и механизмы.

"Дизайн обновленной "визитки" курорта выбирали сами жители в ходе интернет-голосования. На ремонт фонтана в Железноводске по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова курорт получил из краевого бюджета почти 30 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Закрытие сезона фонтанов в Железноводске состоится 1 октября.

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