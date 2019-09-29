Победителями школьного хакатона в рамках конкурса "Цифровой прорыв" стали 14 команд

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Около 500 учащихся школ Татарстана приняли участие в специальном школьном хакатоне в рамках всероссийского конкурса для IТ-специалистов "Цифровой прорыв", 14 из 100 команд стали победителями в разных номинациях. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Участие в школьном соревновании принимали учащиеся 8-11 классов, увлекающиеся программированием. Как пояснили организаторы, от участников для победы "требовался опыт работы с программным обеспечением для профилактики компьютеров, навыки программирования на языках, включенных во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике, в том числе предназначенных для программирования роботов, а также понимание принципов автоматизации бизнеса".

Команды соревновались в двух возрастных номинациях - "Юниоры" (8-9 класс) и "Профиль" (10-11 класс). "В каждой из них были определены по два призовых места в направлениях "Админтрек", "Бизнестрек", "Роботрек" и "Кодтрек". Кроме того, в каждой из номинаций были выделены по три лучшие команды, набравшие больше всего очков в командном зачете", - пояснили организаторы.

"Из пятисот участников около десяти ранее участвовали в хакатонах. В будущем мы хотим, чтобы каждый школьник, увлеченный IТ, смог с помощью "Цифрового прорыва" стать хакатонщиком и открыть для себя двери перспективной профессии - IТ-специалиста", - сказал журналистам руководитель конкурса Олег Мансуров.

Призовой фонд школьного хакатона составил 550 тыс. рублей. Этап прошел при поддержке фирмы "1С", Университета Иннополис и Университета Талантов Татарстана.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано 66474 заявки из всех регионов России. В пятницу в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо" начался его финальный этап, участие в нем принимают более 600 команд - около 3 тыс. человек. Задания по выбранным ими направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, "Ростелеком", Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Оценивать работу участников финального этапа будут эксперты и жюри.

Реализация проектов финалистов

Организаторы конкурса рассчитывают, что IТ-решения его финалистов будут готовы к внедрению до конца года. "Мы планируем до конца года для 60 лучших проектов провести так называемую преакселерацию, она будет и онлайн, и будут очные встречи в мастерской управления "Сенеж"... Надеемся, что после окончания этой преакселерации какие-то проекты уже будут готовы для непосредственной реализации, то есть до конца года", - сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.