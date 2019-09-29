Власти Саньи до конца 2020 года проведут более 150 мероприятий для продвижения туризма

САНЬЯ /Китай/, 29 сентября. /ТАСС/. Власти курортного города Санья в южной провинции Хайнань до конца будущего года намерены провести 152 мероприятия в рамках Года международного туризма и потребления. Об этом сообщил портал "Наньхайван" .

По его данным, мероприятия будут поделены на пять основных категорий. Так, запланировано 43 фестиваля, 29 выставок и конференций, 33 мероприятия в сфере культуры и искусства, 42 - спортивной направленности и пять событий, нацеленных на развитие шоппинг-индустрии курорта.

Портал отметил, что проведение в Санье Года международного туризма и потребления позволит повысить имидж курорта, будет содействовать увеличению туристических потоков, росту городских доходов от туриндустрии, а также продвижению Саньи как международного центра туризма и потребления. Согласно плану властей, в 2020 году город посетят порядка 29 млн туристов, что принесет в его казну более 68 млрд юаней (около $9,85 млрд).

Проведение мероприятий по развитию туристической отрасли в различных районах острова отвечает поставленной к 2025 году задаче по превращению провинции Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.