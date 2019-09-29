Глава Росстата: при переписи населения РФ в 2020 году будут использоваться большие данные

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью, при ее проведении будут использоваться большие данные (big data) от мобильных операторов и органов госвласти. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков на площадке проходящего в Казани финального этапа конкурса "Цифровой прорыв".

"Раз мы сегодня говорим про всероссийскую перепись населения, мы планируем апробировать целый ряд новых подходов при проведении этой переписи", - рассказал руководитель ведомства. "Девять европейских стран заявили, что они в следующем раунде переписи будут использовать большие данные", - добавил он.

"Мы тоже начинаем экспериментировать в этом направлении. Будем использовать данные операторов мобильной связи, будем использовать административные данные других органов власти для обогащения нашей информации, для обеспечения предзаполнения информации на портале госуслуг и так далее. Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост", - сказал Малков.

"Мы говорим про то, что это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации, - продолжил глава Росстата. - Во-первых, у нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами".

"Обрабатывать информацию мы будем в специальной цифровой аналитической платформе "Население". Туда мы будем загружать всю информацию, полученную в ходе переписи, информацию из источников больших данных, из административных источников и все это там обрабатывать, смешивать", - резюмировал Малков.