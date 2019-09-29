В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского дела"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Митинг в поддержку фигурантов так называемого московского дела, арестованных в ходе несогласованных акций в столице 27 июля и 3 августа, начался на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие согласовано со столичной мэрией. Организаторы рассчитывают, что в нем примут участие около 20 тыс. человек. На митинге присутствуют члены некоторых политических партий и движений: "Левый фронт", "Революционная рабочая партия", "Либертарианская партия", "Солидарность", а также бывшие кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков и Юлия Галямина и блогер Алексей Навальный.

Из-за митинга перекрыто движение на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома 9. Кроме того, до 19:00 мск будет полностью перекрыта улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а также участок проспекта Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему были арестованы 15 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам заключения.

Кроме того, по "московскому делу" проходит актер Павел Устинов. Он был осужден к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН на несогласованной акции в столице 3 августа. Приговор обжаловали адвокаты и Генпрокуратура, которая просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Мера пресечения Устинову изменена с ареста на подписку о невыезде.