Главную икону Вооруженных Сил России перевезут из Оренбурга в Абакан

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации "Спас Нерукотворный" продолжает путь из Севастополя в Москву, 30 сентября святыню перевезут из Оренбурга в Абакан. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Главную икону Вооруженных Сил Российской Федерации "Спас Нерукотворный" 30 сентября перевезут из Оренбурга в Абакан. Сегодня последние желающие смогли прийти на поклон в Никольский кафедральный собор (в Оренбурге - прим. ТАСС), где главная военная икона была выставлена с 22 сентября", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, за восемь дней в Оренбурге иконе пришли поклониться более 35 тыс. военнослужащих, членов их семей, жителей и гостей города. На всем пути "Спас Нерукотворный" сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

"Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер Свое Лицо Спаситель. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя", - уточняется в сообщении.

Свой путь святыня начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке "Патриот". В течение года ее провезут через 120 городов России, икона побывает в 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях, преодолев расстояние в более чем 57 тыс. км.