Московские врачи спасли пациентку с волчанкой, поразившей почти все ее органы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Врачи ревматологического отделения московской больницы №4 спасли пациентку с тяжелым течением системной красной волчанки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

Системную красную волчанку называют также "болезнью с тысячью лиц", потому что она может затрагивать практически все органы, но чаще всего страдают соединительные ткани, почки и сердечно-сосудистая система. Она связана с тем, что организм начинает вырабатывать антитела к собственному ДНК. Такое заболевание диагностировали у одной из пациенток столичных клиник и перевели ее в ревматологическое отделение городской больницы №4 (Павловской больницы).

"У пациентки болезнь приняла самое неблагоприятное течение и имела высокую степень активности. В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит - воспаление нескольких серозных оболочек сразу (плевры, перикарда, брюшины). Кроме того перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", - рассказали в пресс-службе.

На фоне лечения волчанки у пациентки развилась двухсторонняя пневмония, впоследствии добавился абсцесс левого легкого с прорывом в плевральную полость. "В спасении пациентки принимали участие ревматологи, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, торакальные хирурги. Благодаря слаженной работе команды врачей, угроза жизни... вскоре миновала, а потом стало улучшаться самочувствие, и женщина пошла на поправку", - добавили в департаменте.

В настоящее время состояние пациентки доктора оценивают как стабильное, данных об активности системной волчанки в ее организме нет.