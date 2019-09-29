Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма Мешкова

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента республики Юрия Мешкова, сообщил он на своей странице в Facebook в воскресенье.

Мешков, как сообщила ТАСС его дочь Марианна, умер в воскресенье, 29 сентября 2019 года в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного в начале сентября инсульта на отдыхе в Турции.

"Сегодня в подмосковном Красногорске скончался Юрий Александрович Мешков. Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича", - написал Аксенов.

Мешков родился 25 октября 1945 года в Синельниково Днепропетровской области, с родителями переехал в Симферополь, где окончил среднюю школу. Он окончил юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, работал следователем прокуратуры Крыма, адвокатом Крымской коллегии адвокатов. В 1990-1994 годах был депутатом Крымского областного совета. С февраля 1994 года был избран президентом Крыма.

В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.