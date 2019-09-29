Коммунальные службы выясняют причину появления тока в системе отопления дома в Воронеже

ТАСС, 29 сентября. Коммунальные службы обесточили и отключили газоснабжение в двух подъездах многоквартирного дома в Воронеже из-за жалоб жителей на появление электричества в системе отопления. Более 100 человек были эвакуированы из квартир, рассказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"В систему "112" сегодня поступила жалоба от жителей девятиэтажки по улице Хользунова, 92, что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления. Прибывший на место расчет принял решение вывести людей - два подъезда, третий и четвертый, это 115 человек. Аварийная служба из соображений безопасности обесточила подъезд, также отключила газ. В качестве временного пункта обогрева для жильцов вызвали автобусы. Сейчас люди вернулись в свои квартиры", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, специалисты проводят поквартирный обход, чтобы выяснить причину появления электричества в системе отопления. "Замеры показывали, что напряжение на батареях составляло около 220 вольт. Это точно не связано с отопительным сезоном, поскольку он еще не начался, исключена версия подтопления электрооборудования в подвале, там сухо. Причины происшествия устанавливаются", - отметили в пресс-службе.

Социальные учреждения Воронежа начали отапливать с 26 сентября, в жилых домах отопление включат, когда по нормативам среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов.

Появление электричества в системе отопления, по предварительным данным, могло стать причиной возгорания на кухне в одной из квартир, которое произошло 28 сентября. "Пострадавших в результате нет. И сейчас исключено дальнейшее возникновение подобных ЧП. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы уже сегодня восстановить подачу электричества и газоснабжение в подъездах", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Воронежской области ТАСС сообщили, что по факту происшествия в жилом доме будет проведена проверка. "Будут подключены специалисты, которые дадут заключение о причинах происшествия в доме", - сказали в пресс-службе.

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