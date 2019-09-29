"Октоберфест" за первую неделю фестиваля собрал более 3 млн посетителей

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Около 3,3 млн человек посетили самый крупный фестиваль пива "Октоберфест" за неделю с момента его открытия, сообщили в воскресенье организаторы. Проработает фестиваль еще семь дней - до 6 октября.

Стражи порядка сообщили, что пока удается избегать серьезных правонарушений. А рестораторы отчитались о привычных темпах сбыта гастрономических товаров. Всего, как ожидается, по итогам фестиваля будет выпито около 7 млн л пива.

Традиционно много работы у санитаров - около 3,6 тыс. человек обращались за медицинской помощью. В большинстве случаев причиной обращений было алкогольное отравление, сообщает телерадиостанция BR24. Порядок обеспечивают около 600 полицейских и несколько сотен сотрудников частных охранных предприятий.

На фестивале продукцию представляют в числе прочих пивоварни Franziskaner, Paulaner, Augustiner, Loewenbraeu. Литровая кружка обойдется посетителям в €10,8 - 11,8, что на 3% больше, чем годом ранее.

Мюнхенский фестиваль приносит огромные доходы городу: более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.